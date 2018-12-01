Для президента Франции его участие в саммите в Буэнос-Айресе оказалось богатым на неловкие ситуации. Так, фрагмент его разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в кулуарах саммита оказался запечатлен на видеокамеру.

«Не волнуйся», — попытался утешить французского лидера фактический глава саудовского королевства. «Я волнуюсь. Я обеспокоен.. Я же тебе говорил», — ответил своему собеседнику Макрон. Затем президент Франции выступил с укором: «Ты никогда меня не слушаешь», на что бен Салман ответил «нет, я, конечно, слушаю».

О предмете беседы остаётся только догадываться. Это был первый личный разговор лидеров после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В ряде стран подозревают, что приказ убить репортера отдал сам наследный принц, однако доказательств этому нет.

В администрации французского президента решили пресечь появившиеся в сети спекуляции и выступили с заявлением, что Макрон выразил обеспокоенность в связи с убийством журналиста и ситуацией в Йемене, где Саудовская Аравия проводит военную операцию.

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