Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, и это станет возможным после того, как Россия освободит украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, и вернет Украине ее суда.

Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу CNN в субботу, передает ТАСС.

На вопрос о том, появится ли возможность для встречи Трампа и Путина в будущем, Помпео сказал, что для этого потребуется соблюдение ряда условий. «Мы хотим, чтобы моряки вернулись [в Украину], мы хотим возвращения кораблей», — сказала госсекретарь США. «Мы сожалеем об этом [отмене встречи президентов], но виной этому поведение россиян в Керченском проливе», — заключил Помпео.

При этом он подчеркнул, что Трамп хотел бы встретиться с президентом России. «Президент [Трамп] говорил, что хочет встретиться, он хочет провести диалог с президентом Путиным. Существует очень много вопросов, по которым нам нужно искать путь для продвижения вперед, в мире очень много мест, где американцы подвергаются риску», — отметил Помпео.

Он добавил, что Трамп «пытается найти возможность продвинуться вперед с Россией, а сейчас это [ситуация в Керченском проливе] возникло в момент, когда они могли начать обсуждения, в которых мы могли добиться определенного прогресса».

Помпео отметил, что стороны в настоящий момент оказались в ситуации, когда переговоры лидеров США и РФ не могут быть проведены.

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