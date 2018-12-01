Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет пресс-конференцию по окончании саммита G20 в Аргентине в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Он отметил, что все же намерен провести пресс-конференцию, но после похорон.

«Я собирался провести пресс-конференцию перед отъездом из Аргентины, потому что удалось достигнуть успеха в переговорах с различными странами и их лидерами на G20, но из уважения к семье Бушей и экс-президент Джорджу Бушу-старшему мы проведем пресс-конференцию после похорон», — написал Трамп.

Minval.az