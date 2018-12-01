Более 100 человек задержаны во время беспорядков в центре Парижа, всего в манифестациях в столице, спровоцированных ростом цен на автомобильное топливо и увеличением налогов, принимают участие до 5,5 тыс. человек.

Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который прибыл в координационный центр управления столичной полиции.

«В общей сложности в Париже находятся от 5 тыс. до 5,5 тыс. манифестантов», — сказал Филипп. По его словам, на данный момент произведено 107 задержаний. «Это серьезное количество наглядно демонстрирует уровень насилия в отношении сил правопорядка», — добавил премьер. В общей сложности, по его словам, на территории Франции в акциях протеста участвуют 36 тыс. человек.

Филипп выразил сожаление в связи с тем, что многие протестующие на площади Шарля де Голля, у подножия Триумфальной арки, откровенно провоцировали полицейских и применяли в отношении них насилие. Он призвал протестующих соблюдать закон.

«Хотел бы также заявить, насколько я шокирован тем, что в этом был задействован символ Франции, — сказал премьер, упомянув о захвате манифестантами пространства вокруг Вечного огня у подножия Триумфальной арки. — Ничто не будет прощено, если речь идет лишь о желании крушить, провоцировать силы правопорядка, выступать с заявлениями о революции и если это не касается вопросов, которые поднимал президент республики Эмманюэль Макрон».

Minval.az