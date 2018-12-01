Секретариат Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рекомендовал членам картеля сократить добычу сырья в 2019 году на 1,3 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Ожидается, что такая мера позволит сбалансировать соотношение спроса и предложения.

В настоящий момент США интенсивно добывают сланцевое «черное золото», при том что спрос продолжает уменьшаться. Именно это и является причиной возникновения необходимости в сокращении добычи нефти.

Между тем, как сообщает kp.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, страны-участницы ОПЕК+ не всегда следуют рекомендациям секретариата, поэтому окончательное решение будет принято в ходе следующего заседания.

Напомним, в середине ноября сообщалось о том, что члены картеля не будут определяться относительно сокращения добычи сырья в следующем году до того, как станет известно о влиянии снятия санкций с Ирана на цены.

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