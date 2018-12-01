Североатлантический Альянс концентрирует войска в приграничных с Россией странах, прикрываясь проведением военных учений, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает РИА Новости.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», — заявил он.

Также он заявил, что наращивание сил происходит у тех стран Альянса, которые якобы очень многим обязаны России.

«За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу», — заметил Фомин.

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