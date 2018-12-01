Техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, позволяет мгновенно избавиться от депрессии. Об это пишет Current Biology со ссылкой на исследование ученых.

Специалисты провели эксперимент на 25 пациентах, страдающих от эпилепсии. Все участники исследования ожидали операции в госпитале. К их мозгу подключили провода с целью обнаружить источник приступов.

После этого медики простимулировали электроимпульсом несколько областей и обнаружили, что при воздействии на латеральную орбитофронтальную кору несколько пациентов заявили об улучшении настроения. После прекращения стимуляции состояние пациентов вернулось к прежнему.

В настоящий момент ученые пытаются выяснить, каким образом можно продлить эффект от стимуляции и как использовать открытие для лечения пациентов с депрессией без введения электродов в мозг.

Minval.az