Японского писателя Харуки Мураками номинировали на премию за худшее описание секса в литературе, которую ежегодно вручает британский журнал Literary Review. Фрагменты текстов-претендентов опубликовала газета The Guardian.

На премию выдвинут абзац из его последнего романа «Убийство командора». На русском языке эта книга, написанная по-японски, еще не вышла; вот перевод этого абзаца с английского языка:

Осторожно! Это действительно не очень приятно читать.

«Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, — не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли».

Помимо Мураками на премию выдвинуты еще семь писателей; женщин среди них нет. Победитель будет объявлен 3 декабря.

Как отмечает Медуза, Мураками уже номинировали на премию за худшее описание секса — ранее внимание журнала привлекли описания секса в его романах«1Q84 (Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре)» и «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий».

Minval.az