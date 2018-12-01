Суд в австрийском городе Линц арестовал полковника в отставке, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет газета Kronen Zeitung.

Суд постановил поместить его под арест, объяснив это «опасностью повторного совершения преступления». Прокуратура уже ранее настаивала на его аресте, однако после его задержания в начале ноября суд отклонил это ходатайство, решив, что мужчина не скроется от следствия и не попытается вновь разгласить гостайну.

Напомним, власти Австрии задержали бывшего полковника в ночь на 10 ноября. Расследование австрийской контрразведки установило, что за годы шпионажа он мог передать России секретные данные о военно-воздушных силах, артиллерийских системах страны и миграционном кризисе, а также подробные досье на австрийских военачальников.

Как уточняла Kronen Zeitung, его сотрудничество с Главным управлением Генштаба ВВС России длилось более 20 лет, и за это время он получил около 300 тысяч евро. Сам мужчина отвергает обвинения против себя.

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