Американский лидер Дональд Трамп принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на G20 после разговора с госсекретарём США Майком Помпео, советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на саммите G20, который состоится в Аргентине.

По словам президента США, он принял такое решение из-за инцидента в Керченском проливе.

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