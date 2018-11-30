Британская певица Рита Ора посетила вечеринку в Сиднее, на которой случайно оголила больше, чем планировала. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица пришла на вечеринку Cartier в Сиднее выбрав для этого необычный наряд. Бежевое полупрозрачное платье с мелкими складками по всей длине и большим многослойным подолом, напоминающим цветок.

Ора удачно позировала перед камерами, но сама проходка по красной дорожке привнесла немого эротики. Ветер поднял подол платья. Обнажив часть ягодиц звезды.

Некоторым пользователям сети это не понравилось так, как они заметили на бедрах Оры целлюлит и посоветовали ей пойти в зал. Наряд звезды создала известная дизайнер Айрис ван Херпен, известная необычными идеями.

Minval.az