Регулярное использование сауны снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте 50 лет и старше. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1688 человек, средний возраст которых достигал 63 лет. Добровольцы, живущие в окрестностях города Куопо (Финляндия), заполняли анкеты, в которых указывали, как часто они посещали сауну. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний устанавливали по данным, предоставленным больницами и медицинскими центрами. Средний срок наблюдения составил 15 лет.

Оказалось, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто часто пользовался сауной (4-7 раз в неделю), составила 2,7 на тысячу человеко-лет. Этот же показатель у тех, кто ходил в сауну не более одного раза в неделю, достиг 10,1 на тысячу человеко-лет. Кроме того, у людей, которые провели в сауне более 45 минут в неделю, смертность составила 5,1 на тысячу человеко-лет, а у тех, кто менее 15 минут, — 9,6 на тысячу человеко-лет. По мнению ученых, это объясняется тем, что пар и высокие температуры способствуют снижению кровяного давления.

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