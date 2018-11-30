Израильские военные опровергли утверждение, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.
Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», — сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.
Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.
Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.
Позднее источник признал, что данная информация не верна.
«В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населенным пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом», — сказал источник.