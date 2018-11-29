28 октября в Москве прошёл бизнес-форум «Синергия». В числе спикеров мероприятия были 43-летняя телеведущая Тина Канделаки и 30-летний боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, пишет Cosmopolitan.
Когда Хабиб поднялся на сцену, Тина в знак приветствия протянула ему руку. Боец отказался пожимать её, сказав: «У нас так не принято». Канделаки прокомментировала ситуацию в Instagram, написав об отношении к рукопожатию в исламе. Она объяснила, что в большинстве исламских течений мужчина должен омыться перед прикосновением к посторонней женщине. Соответственно, отказ от рукопожатия с женщиной не считается неуважительным жестом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так как всех история с рукопожатием взволновала, то я решила досконально разобраться в этой традиции или ее отсутствии. Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. Этому тоже никто не аплодирует. Для тех, кого проблема рукопожатия стала ключевой в последние дни, даю подробное объяснение отношения к этому жесту в исламе. Есть в исламе несколько мазхабов (течений, учений). В большинстве из них мужчине при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой, если это не мать, сестра, дочь, бабушка. Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно. Рамзан Кадыров всегда действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя.
Тина привела в пример главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова: «Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает,подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. Рамзан Кадыров всегда действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
Хабиб объяснил свой поступок и извинился перед Тиной в комментариях: «Тина, то, что я вам руку не пожал, как раз-таки и было уважением к вам. В любом случае, если что-то не так, извините».
Канделаки отшутилась в ответ: «Надо поесть хачапури. Там и обсудим все вопросы)».