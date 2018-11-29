28 октября в Москве прошёл бизнес-форум «Синергия». В числе спикеров мероприятия были 43-летняя телеведущая Тина Канделаки и 30-летний боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, пишет Cosmopolitan.

Когда Хабиб поднялся на сцену, Тина в знак приветствия протянула ему руку. Боец отказался пожимать её, сказав: «У нас так не принято». Канделаки прокомментировала ситуацию в Instagram, написав об отношении к рукопожатию в исламе. Она объяснила, что в большинстве исламских течений мужчина должен омыться перед прикосновением к посторонней женщине. Соответственно, отказ от рукопожатия с женщиной не считается неуважительным жестом.

Тина привела в пример главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова: «Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает,подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. Рамзан Кадыров всегда действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Хабиб объяснил свой поступок и извинился перед Тиной в комментариях: «Тина, то, что я вам руку не пожал, как раз-таки и было уважением к вам. В любом случае, если что-то не так, извините».

Канделаки отшутилась в ответ: «Надо поесть хачапури. Там и обсудим все вопросы)».

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