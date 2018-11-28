Президент России Владимир Путин назвал конфликт в Керченском проливе «провокацией», которую организовал президент Украины Петр Порошенко в связи с выборами. Об этом Путин заявил на форуме «Россия зовет», сообщает «Дождь».

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал Путин. Он добавил, что из-за «низкого рейтинга» действующему президенту Украины нужно создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Также Путин подчеркнул, что военное положение в Украине не вводилось за все время конфликта на юго-востоке страны, однако его ввели после «небольшого инцидента».

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