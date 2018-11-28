В России сотрудникам полиции в региональном Управлении МВД, разогнавшым один из концертов Хаски, пришел приказ пресекать концерты рэп-исполнителей. В заявлении было указано, что все рэперы работают на Украину.

Как сообщает Lenta.ru, распоряжение пришло из Москвы после того, как на артистов пожаловался один из депутатов.

Так, мужчина воспитывает детей в возрасте от 14 до 17 лет, и ему не нравится музыка, которую они могут слушать. По этому, депутат нашел причину, что якобы все рэперы работают на Украину, призывают к экстремизму и ругаются матом.

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