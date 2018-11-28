Украина ведет переговоры с американской стороной по поводу размещения на своей территории военной базы США. Об этом «Известиям» рассказали два источника в правящих кругах страны.

По словам собеседника издания, Киев взял пример с Польши, которая «из-за угрозы со стороны Москвы» активно занимается вопросом создания военного объекта Соединенных Штатов. «Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заметил он.

Второй источник подчеркнул, что пока речь идет о кулуарных обсуждениях, но вопрос стал действительно актуальным после инцидента в Керченском проливе.

Факт переговоров с американской стороной подтвердил народный депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его мнению, база должна располагаться вблизи Крыма и востока Украины, «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране».

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