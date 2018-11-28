И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что «Азербайджан отказывается вернуть пленного Карена Казаряна, предлагая обмен «всех на всех»».

«Вопрос, связанный с Кареном Казаряном – не прост. Вы знаете, что Азербайджан, по сути, сделал полуофициальное предложение об обмене, отметив, что в Карабахе есть три азербайджанца, а в Азербайджане три армянина», — сказал Пашинян.

Отметим, что в Азербайджане находятся трое граждан Армении, заброшенных в нашу страну для диверсионной деятельности. В настоящее время в Гянджинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по уголовному делу армянского диверсанта Карена Армени Казаряна. Он был заброшен в нашу страну в июле 2018 года, спрятал в укромном месте оружие, боеприпасы, взрывчатку и т.д. и двинулся на разведку вдоль села Кемерли в сторону города Газах. Где и попался на глаза местным пастухам, которые тут же поставили в известность о подозрительном субъекте соответствующие структуры. Ранее уже попадались два других диверсанта — Арсен Багдасарян и Завен Карапетян.

Еще с июля 2014 года на оккупированных азербайджанских землях незаконно удерживаются гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев. Их захватили в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников. Еще один гражданин Азербайджана — Гасан Гасанов тогда же был убит оккупантами. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

По словам Пашиняна, «все не так просто. Вопрос, по его словам, в том, готовы ли семьи убитых людей согласиться на их возвращение Азербайджану.

«Понятно, что если даже Карабах (сепаратистский режим, установленный на оккупированных азербайджанских территориях – прим. Minval.az) согласится их вернуть, то из них создадут новых «рамилей сафаровых». Разве мы хотим этого? Возникает вопрос, хотят ли армяне отправить месседж, что их могут убивать, а убийцы через пару лет вернуться на родину и превратиться в национальных героев», — сказал Пашинян. И важно добавил: «Мы не похожи на Азербайджан, который пытается представить Карена диверсантом. Мы все знаем, что это абсолютная ложь».

Он отметил, что вопрос Казаряна обсуждался с президентом Ильхамом Алиевым и по прямой связи, установленной между главами Армении и Азербайджана после встречи в Душанбе.

Армения, по словам Пашиняна, «приложит все дипломатические усилия для возвращения Казаряна на родину. Вопрос будет подниматься на всех уровнях».

Напомним, что в прошлом месяце начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев заявил, что за 25 лет деятельности комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, число освобожденных граждан Азербайджана составляет 1480 человек.

«По имеющейся у нас информации, 871 человек все еще остаются в плену или являются заложниками», — отметил Гулиев.

Minval.az