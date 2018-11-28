Президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

Как передает ТАСС, президент США отметил, что ждет «полного отчета» от своей команды по национальной безопасности в связи с инцидентом.

«Он [отчет] будет иметь весьма определяющее значение, — рассказал он в опубликованном во вторник интервью газете The Washington Post. — Может быть, у меня не будет встречи [с Путиным]. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще».

По словам Трампа, доклад о событиях в акватории Керченского пролива, от которого зависит судьба встречи, он получит во вторник, 27 ноября, в 18:00 (28 ноября 03:00 по бакинскому времени). Американский президент подчеркнул, что ему необходимо «иметь довольно убедительные подтверждения о том, что произошло».

«Мне совершенно не нравится эта агрессия, абсолютно. И, кстати, Европе не должна нравиться эта агрессия. И Германии не должна нравиться эта агрессии», — подчеркнул он и в очередной раз призвал ФРГ повысить расходы на оборону.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России на полях саммита G20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе, станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями.

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