С той стороны линии фронта вновь приходят любопытные новости. В оккупированном Ханкенди состоялось очередное балаганное сборище, которое его устроители помпезно назвали «междунаодной конференцией» на тему “Государства “де-факто” на постсоветском пространстве. Векторы и перспективы развития”. Чем обогатили мировую науку ее участники, осталось неизвестным. Но кое-что любопытное здесь произошло.

Прежде всего, здесь, как с придыханием рассказывает газета «Еркрамас», отметились своим присутствием «учёные и эксперты из России, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии». Факт сам по себе примечательный: даже во времена Сержа Саргсяна в Ереване пытались сделать вид, будто бы на постсоветском пространстве Карабах среди других сепаратистских конфликтов стоит особняком. Теперь, похоже, с такими играми покончено если не навсегда, то надолго. Впрочем, если вспомнить, что ханкендинские сепаратисты открывают свое «торговое представительство» в Тирасполе, «столице» Приднестровья, то, похоже, игры в особый путь закончились, не начавшись. А уж сведения, что еще в девяностые именно Тирасполь обеспечивал постсоветский криминал магнитными минами, замаскированными под банки с прохладительными напитками (этими минами взрывали автомобили «влиятельных персон» в Москве), дают изрядную информацию к размышлению, какое «экономическое сотрудничество» тут предполагается.

Но куда интереснее другое. Участники конференции, включая россиян, приняли обращение к научной общественности по вопросу поддержки Фахраддина Аббасова, или, как он сам себя именует, «Фахраддина Аббосзода». Его именуют и «талышским ученым», и «политическим и общественным деятелем», и напоминают, что «Ф.Ф. Абосзода был арестован и находится в заключении в РФ по запросу следственных органов Азербайджанской Республики, вменяющих ему ряд необоснованных обвинений». По мнению авторов обращения, «выдача Фахраддина Абосзода Азербайджану исключает сколь-нибудь объективное расследование его дела, а его жизни угрожает реальная опасность». А заканчивается все лозунгом: «Мы не сомневаемся, что на одном из наших ближайших форумов, наряду с флагами упомянутых де-факто государств, будет развиваться и красный флаг независимой Республики Талышистан!» Здесь бы, конечно, напомнить: Гитлер тоже не сомневался, что сокрушит оборону Ленинграда. И даже отпечатал приглашения на банкет в питерской «Астории». Но не менее интересно другое.

Напомним: Фахраддин Аббосзода был арестован в подмосковном Люберецком районе по запросу Азербайджана. Против этого провокатора со стажем 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом города Баку было возбуждено уголовное дело и заочно предъявлено обвинение по статьям 281.2 и 283.1 УК АР (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц, и возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды). 14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск. Власти РФ сегодня рассматривают вопрос об экстрадиции, а это процесс долгий.

Известно и другое. То, что в Ереване и Ханкенди открыто поддерживают сепаратистские группировки, действующие против Азербайджана — уже давно не новость и тем более не секрет. В полной мере это касается и талышского сепаратизма. В оккупированной Шуше вещает даже «талышское телевидение», в чьем эфире и блистает некая «хаджи Ильхама Джафарзаде», оказавшаяся на поверку Мариеттой Вартанян. Неслучайно, что именно в Армении после ареста Аббасова подняли нешуточную шумиху. Мартин Исраелян, отрекомендовавшийся как «председатель “Союза армян Азербайджанской ССР”», и Мариам Авакян, «координатор Президиума Съезда Беженцев из Азербайджанской ССР», направили слезное послание президенту Союза армян России Ара Абрамяну, призывая его вмешаться, оплатить адвокатов и вообще «употребить свое влияние». А влияние у этого деятеля, на чей день рождения в Москве являлись собственной персоной глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Песков (причем их не смутило присутствие на том же мероприятии Бако Саакяна) действительно есть. Требовать «свободы Аббосзода» умудрился даже новоявленный комик Идрак Мирзализаде в эфире у Урганта на российском ТВ.

Только вот в чем дело. Понятно, что привечают талышских сепаратистов по ту сторону линии фронта не по широте душевной. «Гибридная война» — термин, вошедший в политический лексикон сравнительно недавно, в лучшем (вернее, худшем) случае — после российской аннексии Крыма. На самом деле использовать разного рода суррогаты войн в тех случаях, когда открытая агрессия или не обещала успеха, или же влекла за собой слишком серьезные политические последствия, начали использовать значительно раньше. Маскировать внешнюю агрессию под сепаратизм — классическая схема, которую применил еще Гитлер в Судетах.

Вопрос в другом: патронирование талышского сепаратизма — это инициатива Еревана? Или?..

Намеренно оставим за скобками события ранних девяностых и попытку провозглашения «Талыш-Муганской республики». В середине «нулевых» талышскую тему старательно отрабатывал Иран, в том числе в эфире «Сехер-2». Затем спохватились: в роли «защитника прав меньшинств» Иран смотрелся не ахти как убедительно. К тому же и граждане ИРИ начинали задумываться о своих правах.

Но вот свертывания активности талышских сепаратистов не наступило. А значит, внешняя поддержка идет по-прежнему. Но от кого? Только от властей Армении? И они действуют на свой страх и риск? а Кремль об этом абсолютно не в курсе? Или же планы «раскачки ситуации» на юге Азербайджана под лозунгами талышского сепаратизма — это часть той же политики Кремля, что и раздувание такого рода конфликтов на территории непокорных республик: Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины?

Казалось бы, на фоне ареста Аббасова в Москве по азербайджанскому запросу все это звучит не очень убедительно. Но, как уже рассказывал Minval.az, накануне ареста Аббосзода «талышское радио», которые он как раз и контролирует, внезапно напустилось на другого лидера сепаратистов — Аликрама Гумбатова. Как отмечают знающие люди, в политических группировках, которые держатся на внешнем финансировании, всегда идет нешуточная «грызня», в основном за финансовые ресурсы, и талышские сепаратисты не могли стать исключением. Проблему требовалось срочно решать, а сделать это можно было, только убрав одного из «упрямцев», потому как, пардон за неполиткорректную параллель, ситуация уже напоминала детский стишок Сергея Михалкова про двух баранов, утонувших в горной речке потому, что ни один из них не хотел уступить другому дорогу на узеньком мостике. Аббосзода находится в Москве, и с ним решить вопрос было куда легче. Тем более что готовился визит Путина в Азербайджан, и «подарок в наручниках» уж точно не помешал бы. Да еще заодно позволял избежать обвинений в поддержке талышского сепаратизма на случай будущих провокаций — так что разного рода комикам в кавычках и без можно даже разрешить «пошуметь в поддержку». Другой вопрос, что подобное рода маневры вряд ли произведут ожидаемое впечатление. Особенно на аудиторию, осведомленную о реальной степени зависимости Еревана от Москвы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az