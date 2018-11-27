Пакет изменений, предлагаемых в Налоговый кодекс Азербайджана, затрагивает несколько вопросов. Базу налогообложения планируется расширить не путем повышения налогового бремени, а привлечением к налогообложению тех, кто работает в «тени».

Об этом министр по налогам Микаил Джаббаров сказал во вторник в ходе обсуждения в Милли Меджлисе (парламенте) изменений, предлагаемых в Налоговый кодекс, передает Тренд.

Он отметил, что по поручению Президента Азербайджана это занимает главное место среди предлагаемых изменений по уменьшению фискального бремени на зарплату.

«В результате неофициальной заработной платы и рабочих мест работники, которые трудятся в «теневой экономике», фактически остаются в стороне от системы соцстрахования и пенсионного обеспечения. Если работник работает без договора или в официальном договоре не указывается заработная плата, взносы по соцстрахованию не накапливаются и выплаты не отражаются в личном пенсионном счете, что, в свою очередь, лишает работников права получать достойную пенсию. Поэтому предлагаемая реформа предусматривает восстановление пенсионных прав и прав на соцстрахование 100 тысяч человек», — сказал министр.

Minval.az