Глава департамента архитектуры, наследия и садов Сената Франции Бенуа Кеннедей задержан по подозрению в шпионаже в пользу КНДР, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Чиновника подозревают в сборе и передаче иностранной державе информации, способной «разрушить основные интересы нации», рассказал источник. Прокуратура Парижа начала расследование этого дела еще в марте 2018 года. 25 ноября подозреваемого заключили под стражу.

Бенуа Кеннедей возглавляет Ассоциацию франко-корейской дружбы. Он написал книгу о КНДР и много путешествовал по Корейскому полуострову.

В Сенате Франции пока не комментировали его задержание.

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