Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по инциденту в Азово-Черноморской акватории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер дал оценку действиям властей Украины и выразил озабоченность в связи с решением Киева привести вооруженные силы в полную боеготовность и ввести военное положение.

«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — говорится в сообщении.

Путин также выразил надежду на то, что Берлину удастся отговорить украинские власти от необдуманных шагов и добавил, что российские пограничники готовы разъяснить, как развивались события в районе Керченского пролива.

Minval.az