Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной, он работает по этому вопросу с лидерами стран Европы.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома.

«Нам не нравится происходящее, будем надеется, что ситуация будет урегулирована», — сказал он, говоря об инциденте в Керченском проливе. «В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», — заявил глава Белого дома.

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