Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает врагом своего бывшего соперника Конора Макгрегора, а также ответил на вопрос о возможной дружбе с ирландцем.

«Конор мне не враг, я понял, что он будет моим соперником, в 2016 году, когда мне прислали контракт на бой. Дружба с ним? Всё может быть, почему нет?» — заявил Нурмагомедов (цитата по RT).

Он также сказал, что его не волновали высказывания Макгрегора перед поединком, и добавил, что не смог бы сдаться в бою на месте противника.

«Мог представить, как Макгрегор будет просить отпустить его, когда ему станет тяжело. Он не раз это делал. Проиграть может любой человек, никто не застрахован, особенно в спорте. Вопрос, как это будет. Сдаться — не про меня. Если будет больно, то я не стану стучать по помосту три раза», — заключил спортсмен.

Minval.az