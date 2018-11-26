Аль Пачино сыграет короля Лира в экранизации одноименной трагедии Шекспира, которую поставит режиссер Майкл Редфорд. Об этом пишет Guardian.

Пачино уже играл у Редфорда в экранизации другой пьесы Шекспира — «Венецианский купец», где исполнил роль Шейлока.

Редфорд рассказал, что Пачино давно вынашивал идею сыграть короля Лира. «Лир — это то, к чему стремится каждый актер», — добавил он. Впервые слухи о том, что Пачино сыграет Лира появились около десяти лет назад.

Съемки фильма должны стартовать осенью 2019 года.

Пьесу Шекспира экранизировали несколько раз. Главного героя в разные годы играли Лоуренс Оливье, Иэн Маккелен и Энтони Хопкинс.

В 1970 году трагедию экранизировал советский режиссер Григорий Козинцев, который снял в главной роли Юри Ярвета.

Кроме того, было поставлены несколько фильмов на основе трагедии Шекспира. Например, Акира Куросава в «Ран» перенес сюжетную линию из средневековой Англии в средневековую Японию, а в «Короле Лире» Жана-Люка Годара действие происходит после аварии в Чернобыле, когда были утеряны все образцы культуры.

Minval.az