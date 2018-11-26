Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости США бессрочно закроют границу с Мексикой, передает РИА Новости.

«Мексике следует вернуть мигрантов, размахивающих флагами, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны. Сделайте это с помощью самолетов, автобусов, сделайте это любым способом, каким хотите, но они не приедут в США. Мы бессрочно закроем границу, если потребуется. Конгресс, финансируй (строительство) стены!» — заявил Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что пограничники США закрыли в воскресенье «Сан-Исидро» — один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идет основной поток беженцев, на фоне сообщений о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США. Позже пограничная служба США открыла «Сан-Исидро».

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