Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного газопровода в мире.

Как передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV, строительство газопровода, который будет переправлять газ из средиземноморских месторождений в Европу оценивается в 7 миллиардов долларов. Ранее Евросоюз согласился инвестировать 100 миллионов долларов в технико-экономическое обоснование проекта.

В рамках соглашения Израиль и Кипр получат преимущественное право по экспорту газа на европейский рынок. Предполагается что новый трубопровод EastMed будет начинаться примерно в 170 километрах от южного побережья Кипра и протянется на 2200 километров до Италии, через Крит и Грецию.

Приступить к строительству планируется через несколько месяцев, работы должны занять пять лет. Пропускная способность нового газопровода составит до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Глава Минэнерго Израиля Юваль Штайниц заявил, что новый проект поможет снизить влияние арабских стран. «На протяжении десятилетий мы жаловались на арабское влияние в Европе благодаря нефти и газу. Экспорт газа в Европу смягчит это влияние и станет противовесом», — отметил он.

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