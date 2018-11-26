Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.

По данным издания, такой шаг был сделан после того, как МИД Британии Джереми Хант накануне провел переговоры с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем.

31-летний британец Хеджес обучался в Даремском университете в Англии, и отправился в ОАЭ, чтобы собрать материалы для написания диссертации. Его задержали в мае в аэропорту Дубая, откуда должен был вернуться в Великобританию после проведенного исследования. Затем он был помещен в камеру одиночного заключения на пять месяцев. В течение этого времени его несколько раз допрашивали без адвоката или представителя консульства.

Хеджес был признан виновным в шпионаже в пользу британского правительства и приговорен к пожизненному заключению. Судебное заседание в Абу-Даби состоялось на прошлой неделе и длилось всего пять минут.

Minval.az