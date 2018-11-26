Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое решение поддержать введение в стране военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии со стороны России», — сказал он.

Порошенко добавил, что Украина «намерена продолжить придерживаться всех международных обязательств, включая минские соглашения» по Донбассу. «Надеюсь, завтра Верховная рада примет правильное решение», — отметил он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что после агрессии России в районе Керченского пролива не исключает проведения наземных операций против Украины.

«К сожалению, после квалификации действий РФ, подразделений Черноморского флота, пограничной службы ФСБ РФ как агрессии — мы не исключаем и других операций, в том числе наземных против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — заявил он.

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