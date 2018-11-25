Американский актёр Аль Пачино сыграет главную роль в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», сообщает The Guardian. Режиссёром картины станет Майкл Редфорд, известный по таким лентам как «Танцы в «Голубой игуане», «1984», «Без изъяна».

С Аль Пачино режиссёр работал над фильмом 2004 года «Венецианский купец», также снятого по пьесе Шекспира.

— «Лир» — это то, к чему стремятся все актёры и режиссёры, — сказал журналистам Редфорд, добавив, что Пачино на протяжении нескольких лет хотел исполнить эту роль. — Я думаю, что он заслужил эту роль, потому что он потрясающий актёр.

Съёмки картины начнутся осенью 2019 года и будут проходить в Великобритании. Дата выхода фильма пока неизвестна.

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