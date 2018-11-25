На озере Виктория затонула яхта с пассажирами, в результате чего погибли 13 человек, пишет Dailly Mirror.

Сообщается, что судно затонуло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них удалось спасти, еще 39 считаются пропавшими без вести. Все они направлялись на остров Укервея на пляжную вечеринку.

Отмечается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также популярные местные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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