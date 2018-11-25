У мечети «Улу Джами» при Религиозном фонде Нидерландов (HDV) вывешены плакаты с исламофобскими надписями.

Как передает «Анадолу», ответственность за проведение акции взяло на себя крайне правое движение Voorpost, которое разместило в соцсети фото плакатов с надписями: «Остановите мусульманский терроризм!» и «Скажем «нет» исламизации!».

Глава фонда Хусейн Дурмуш сообщил агентству «Анадолу», что это вторая подобная акция в городе Эде за неделю.

Глава фонда осудил действия движения Voorpost.

По его словам, в первый раз перед окнами мечети появился плакат с исламофобской надписью, и тогда мусульмане не стали сообщать об этом СМИ.

Глава фонда считает, что крайне правое движение намерено таким образом привлечь к себе внимание прессы.

По его словам, полиция и муниципалитет Эде проинформированы о происходящем.

Дурмуш сообщил, что в муниципалитете выразили огорчение в связи с инцидентом, но отказались принять меры по причине отсутствия ущерба мечети.

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