Однако сохранить существующую политическую архитектуру региона вряд ли удастся

«Виноваты все, а значит, никто» — эта фраза уже стала избитой и хрестоматийной. Случается, конечно, что виновных действительно слишком много, каждый из них вроде бы и не сделал ничего предосудительного, но все вместе привело к катастрофе, в которой в общем-то трудно кого-то обвинить. Но еще чаще рассуждениями в стиле «виноваты все, а значит, никто» пытаются замаскировать банальный недостаток политической воли и боязнь назвать виновных, которые чаще всего очевидны.

Вот и Дональд Трамп, в очередной раз высказываясь об убийстве Джамаля Хашукджи, саудовского писателя-диссидента и сотрудника американской The Washington Post, отказался обвинить власти Саудовской Аравии и заявил, что «может, мир должен нести ответственность, ведь мир — такое жестокое место». Комментируя сведения о причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к этому преступлению, заверял: »Я ненавижу преступность, ненавижу то, что было сделано, ненавижу, что это пытались скрыть. И я уверяю вас, наследный принц ненавидит это еще сильнее, чем я». The Hill цитирует слова Трампа: «Как я и говорил, может, он виновен, а может, и нет. Но я подчеркиваю, он крайне важный союзник. А если бы будем действовать по одному стандарту, у нас не будет союзников ни в одной стране». Рассуждал, что интересы национальной и экономической безопасности в данном случае перевешивают вопросы соблюдения прав человека. И в результате спровоцировал если и не новый виток, то во всяком случае новое ответвление политического кризиса вокруг убийства Хашукджи, но уже, скажем так, «имени себя».

Реплика Трампа возмутила многих — и в самих США, и за их пределами. Сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Твиттере, что своими действиями наследный принц Мухаммед «во многих аспектах высказал неуважение к отношениям» между Саудовской Аравией и США. Он выступил за введение серьезных санкций против Эр-Рияда, включая санкции против членов королевской семьи, «за варварский поступок, который нарушает все нормы цивилизованного мира». Демократ Адам Шифф, который в январе 2019 года возглавит комитет по разведке Палаты представителей, назвал заявление Трампа «оскорблением института президентства и выражением недоверия нашей разведке». В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил: «Саудовская Аравия является очень важной страной для нас, у нас хорошие взаимоотношения… Но позиция Трампа «чтобы ни произошло, я закрою глаза на это» неправильна. Не все решается с помощью денег». При этом глава МИД Турции рассказал, что саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече в период проведения саммита G20 в Аргентине, и отметил: «Причин не встречаться, конечно, нет. Это может произойти».

Многие эксперты, впрочем, отмечают: «дело Хашукджи» — это, возможно, как раз тот случай, когда беспроигрышного варианта поведения у Дональда Трампа не просматривается в принципе. В консульстве страны, которую президент США назвал «ценным союзником», убили человека — писателя-диссидента Джамаля Хашукджи, да еще сотрудничавшего с американской The Wasjington Post. Тело расчленили, останки растворили в кислоте. Потом неумно и неуклюже пытались замести следы, переодели в одежду убитого журналиста его «двойника», перекрасили стены в некоторых помещениях, но при этом не учли, что на руке Хашукджи были «умные часы», синхронизированные с айфоном, а этот самый айфон он в здание консульства уже не внес…Долго отрицали сам факт смерти своего подданного. Теперь все же признали. Более того, в СМИ уже просочилось предостаточно доказательств причастности того самого наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Еще раньше было известно, что один из офицеров спецслужб королевства вскоре после убийства звонил в Эр-Рияд и докладывал: «Скажите вашему боссу, что миссия выполнена», и эксперты не сомневаются, что «босс» — это бин Салман. Теперь же обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на свои источники сообщает: глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они, как утверждается, обсуждали Хашкаджи и выражали недовольство его публикациями и заявлениями. «Говорят, что наследный принц дал указание «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашукджи». И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания», — написал обозреватель. Все отрицать и «замять дело» уже невозможно. Случай слишком вопиющий, а резонанс слишком большой.

Конечно, у Дональда Трампа была возможность и в прямом, и в переносном смысле не говорить о деньгах, когда его спросили об убийстве, и вообще выразиться чуть изящнее: «мы ведем расследование», «проверяем все версии», «примем решение, когда у нас будет полная информация» и т.д. Но с искусством политеса у Дональда Трампа получается не очень. К тому же достаточно долго «уходить от ответов» на фоне столь впечатляющего вала доказательств тоже не получится. В США, конечно, ввели персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству, но общественность требует серьезных рестриктивных мер.

При этом «рвать отношения» с Эр-Риядом Вашингтону тоже не с руки. США заключили с Саудовской Аравией оружейные контракты на общую сумму в 110 миллиардов долларов, и срывать эту сделку во всех смыслах себе дороже. Не говоря о том, что любое давление на Эр-Рияд пропорционально усиливает в регионе позиции Тегерана. Саудовская Аравия — традиционный соперник Ирана, естественный «региональный противовес» ИРИ и еще логичная основа того самого «ближневосточного НАТО», которое, судя по многим признакам, США уже не первый год пытаются сколотить на арабском Востоке в противовес Ирану. Ломать всю эту политическую архитектуру США вряд ли хочется.

Только вот складывается впечатление, что сохранить эту самую политическую архитектуру вряд ли удастся, даже если в Вашингтоне откажутся от идеи «серьезного давления» на Саудовскую Аравию. Изрядную пищу для размышлений дает здесь новость о готовящемся в Саудовской Аравии «дворцовом перевороте». Как передает Reuters со ссылкой аж на три источника, близких к королевскому двору, наследный принц Мухаммед бин Салман, которого обвиняют в причастности к убийству Хашукджи, может лишиться прав на трон. Согласно просочившимся сведениям, королевская семья может оказать поддержку единственному брату короля – принцу Ахмеду, которому 76 лет. По задумке, такая рокировка разблокировать ситуацию вокруг «дела Хашкаджи». К тому же Мохаммед бин Салман умудрился еще и выступить за закупку Саудовской Аравией российского оружия, в том числе ЗРК С-400 «Триумф».

Только вот такая рокировка может привести совсем не к тем результатам, на которые рассчитывают ее авторы. И дело не только в том, что сам по себе союз США с Саудовской Аравией оказался скомпрометирован слишком сильно. Куда важнее внутрисаудийские политические процессы. Напомним: королевская семья Саудовской Аравии насчитывает никак не меньше 7 тысяч человек, принцев здесь не менее двухсот. И, конечно же, наличествует здесь то самое «« соперничество» в борьбе за престол. Попытка сменить наследного принца, уверены многие эксперты, градус этого соперничества неизбежно повысит, и до какого предела, проверять на практике слишком рискованно.

Но самое главное, «горячо» может стать и за стенами дворцов. Мохаммед бин Салман не только объявил о борьбе с коррупцией, арестовав (и освободив после уплаты солидных денежных сумм) аж 11 принцев (как сегодня утверждают эксперты, арестованные принцы как раз и принадлежали к соперничающей группировке в королевской семье). Именно Мохаммед бин Салман, напоминают наблюдатели, начал в Саудовской Аравии программу реформ. В королевстве появились кинотеатры, женщины получили право водить автомобиль, в Эр-Рияде заговорили о развитии туризма и создании на побережье Красного Моря туристических комплексов, на территории которых не будет действовать исламский дресс-код и даже разрешат алкоголь…С ним не без оснований связывают надежды на модернизацию страны. И если теперь вместо молодго, амбициозного современного Мохаммеда бен Салмана на троне окажется 76-летний принц Ахмед, а программа реформ будет свернута, последствия тоже могут оказаться труднопредсказуемыми. При внешней стабильности в Саудовской Аравии накопилось предостаточно «взрывного материала». И, похоже, убийство Хашукджи и стало тем «толчком», в результате которого события уже будут развиваться по «принципу домино», разрушая ту самую политическую архитектуру, ради сохранения которой Дональд Трамп и старался всеми силами «смягчить формулировки» в адрес Эр-Рияда.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az