Nar, будучи самым молодым и самым инновационным мобильным оператором страны, добился значительного результата. Таким образом, по сравнению с началом 2018 года число пользователей Интернета 4G от Nar увеличилось в два раза. В настоящее время количество абонентов, использующих высококачественные услуги 4G от Nar, составляет 500 тысяч. Увеличение числа пользователей 4G было вызвано увеличением числа базовых станций, а также степенью распространения 4G SIM-карт и 4G-смартфонов.

Отметим, что интернет 4G от Nar охватывает не только столицу, но и другие крупные города страны. Мобильный оператор, который уделяет особое внимание регионам, предоставляет свою услугу 4G не только на территории Баку и Апшерона, но и в центральных районах других городов и регионов страны. 72% пользователей 4G Nar проживают в Баку, в то время как 28% живут в регионах страны. В результате предоставления высокоскоростного интернета базовыми станциями 4G Nar объем трафика увеличился на 36% по сравнению с началом этого года.

Наряду с качеством 4G, выгодные цены оператора также создают условия для того, чтобы абоненты пользовались мобильным интернетом еще интенсивнее. Неограниченные интернет-пакеты, тарифы, позволяющие клиентам приобретать интернет и минуты в пакете, также влияют на увеличение числа пользователей 4G Nar.

Генеральный директор ООО «Azerfon» Гуннар Панке отметил, что достижение число пользователей 4G полумиллиона является большим успехом: «С начала нашей деятельности, Nar всегда уделял большое внимание предоставлению высококачественных услуг нашим клиентам, а также уровню удовлетворенности клиентов. Благодаря усилиям нашей профессиональной команды и качественному обслуживанию абонентов, за последние 10 месяцев количество пользователей 4G в Баку увеличилось в два раза, а количество пользователей 4G в регионах увеличилось в 3 раза. Nar продолжит добиваться успехов и в дальнейшем».

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 93% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Minval.az