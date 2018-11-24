Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны, передает агентство Associated Press со ссылкой на госсекретаря Испании по делам ЕС Луиса Нальду.

По его словам, «у нас есть обещание, обязательство от британского правительства, которое заявило… о готовности гарантировать: оно займется прояснением того, что мы от них требовали».

В то же время Нальда заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето по соглашению ЕС и Великобритании по Brexit. Он пояснил, что пока не видел письменных обещаний Великобритании учесть требования испанской стороны по Гибралтару.

Он отметил, что Мадрид хочет от Лондона публичного обнародования этих письменных обещаний.

Испания, в частности, хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. В настоящее время подобный пункт в документах, связанных с Brexit, отсутствует.

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