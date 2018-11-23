Саудовская Аравия и страны ОПЕК намерены незаметно сократить производство нефти, чтобы избежать конфликта с Соединенными Штатами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации.

По информации издания, страны объявят о планах придерживаться установленных в 2016 году целевых показателей добычи нефти, что будет означать сокращение нефтепроизводства, поскольку в настоящее время Саудовская Аравия производит на 1 млн баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением.

«Решение, которое рассматривает картель: сокращение производства, которое не похоже на сокращение производства», — пишет WSJ.

Как отметил один из чиновников ОПЕК, сокращение производства будет «дискретным», что позволит также избежать столкновений с Россией, которая не в восторге от идеи новых сокращений.

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