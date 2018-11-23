Во французском городке Мюлуз целую семью подозревают в убийстве 9-летнего мальчика. До смерти избили его за то, что он якобы отказался выполнять домашнее задание, сообщает BBC.

По информации издания, участие в смертельном избиении приняли родная и сводная сестра мальчика и его старший брат.

Полицейские арестовали также мать детей, ведь, по их данным, она знала о том, что произошло, хотя не присутствовала во время расправы. Французские СМИ узнали, что мать мальчика в это время была в командировке, но активно призывала наказать сына за невыполнение домашнего задания.

Местный сайт DNA сообщил, что полиция начала расследование, а экспертиза обнаружила на теле мальчика синяки, особенно на ногах.

Несмотря на то, что ребенок умер от остановки сердца, патологоанатомы сообщили, что причиной стали нанесенные ему удары.

По данным правоохранителей, его били тупыми предметами.

Все четверо членов семьи находятся под стражей и являются фигурантами уголовного расследования.