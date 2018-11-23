Российская газовая компания «Новатэк» стала крупнейшим в стране производителем сжиженного природного газа (СПГ), обойдя «Газпром». Достичь этого удалось благодаря досрочной сдаче в эксплуатацию завода по сжижению газа в рамках проекта «Ямал СПГ», сообщается на сайте компании.

«ПAO «Новатэк» объявило сегодня, что его совместное предприятие «Ямал СПГ» произвело первый СПГ, в режиме пуско-наладочных работ, определенных проектом, на третьей технологической линии. Совокупная проектная мощность трех запущенных линий составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год, или 5,5 миллионов тонн для каждой линии», — говорится в сообщении.

Речь идет о запуске третьей линии завода по производству СПГ. Первые две были построены в течение последнего года. При этом по плану третья линия должна была быть готова только в следующем году — «Новатэк» завершил строительство с опережением графика. Глава и основной акционер компании Леонид Михельсон заявил, что «этот факт не имеет аналогов в отрасли».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что из-за слишком быстрого запуска «Новатэк» может испытать трудности с доставкой сжиженного газа покупателям — заказанные им танкеры, способные работать в арктических условиях, еще не построены. Но, по словам участников рынка, это решаемая проблема.

Производительная мощность «Ямал СПГ» составляет 16.5 миллиона тонн сжиженного газа в год. Это больше, чем у совместного завода «Газпрома» и Shellна Сахалине. При этом СПГ является единственной возможностью для «Новатэка» экспортировать свою продукцию: по закону, монополией на поставки за рубеж природного газа обладает «Газпром». В июле «Новатэк» начал поставки своего СПГ в Китай.

Minval.az