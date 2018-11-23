Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции по теме: «Отношения между Россией и Турцией: сформировать будущее» обратился также к карабахскому конфликту. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что Россия играет огромную роль в составе Минской группы ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Турции отметил также, что основанная в 1992 году Минская группа пока не сумела дать ожидаемых от нее результатов, вследствие чего проблема остается замороженной.

Обратившись к позиции Турции в вопросе урегулирования карабахского конфликта, Ибрагим Калын отметил, что Турция выступила с рядом инициатив, касающихся данного конфликта. По его словам, они тесно сотрудничали с российскими партнерами в данном вопросе, однако в результате вмешательства каких-то сил процесс провалился.

«Необходимо, чтобы земли Азербайджана были возвращены Азербайджану», – отметил И. Калын, подчеркнув, что, когда это произойдет, от этого большего всего в выигрыше будет Армения. Он также подчеркнул, что у Турции нет никаких предрассудков в отношении Армении.

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