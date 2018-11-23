Франция ввела санкции, в частности запреты на въезд, в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Франции в четверг, 22 ноября.

«Убийство господина Хашукджи является преступлением чрезвычайной тяжести, что, кроме того, противоречит свободе прессы и основным правам», — сказано в заявлении МИД.

Ведомство предупредило, что в зависимости от результатов расследования убийства, ограничения могут быть усилены.

«Франция ожидает от саудовских властей прозрачного, детального и исчерпывающего ответа (по делу)», — говорится в сообщении.

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