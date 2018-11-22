Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Саудовской Аравии за нынешние высокие объемы добычи нефти.

«Цены на нефть падают. Прекрасно! Будто снижение налогов для США и мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, недавно было 82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим еще!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

Накануне Трамп заявил, что не позволит убийству журналиста Джамаля Хашукджи угрожать отношениям с Саудовской Аравией, поскольку цены на нефть могут вырасти, если исчезнет партнерство между двумя странами.

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