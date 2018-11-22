Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Саудовской Аравии за нынешние высокие объемы добычи нефти.

«Цены на нефть падают. Прекрасно! Будто снижение налогов для США и мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, недавно было 82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим еще!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Накануне Трамп заявил, что не позволит убийству журналиста Джамаля Хашукджи угрожать отношениям с Саудовской Аравией, поскольку цены на нефть могут вырасти, если исчезнет партнерство между двумя странами.

Minval.az