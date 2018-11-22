Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей. Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. «Короной» же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — говорится в обращении депутата.

Милонов указал, что деятельность популярного среди подростков хип-хоп-исполнителя заслуживает «комплексной проверки».

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