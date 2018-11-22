Турция готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от американской стороны.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».

«В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству. Но Турция никогда не основывается на единственном предложении, нас нужно оценивать с этой точки зрения. Если мы достигнем договоренностей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение», — отметил он.

Калын также сказал, что Турция «покупает эти системы для самообороны и не собирается на кого-либо нападать».

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