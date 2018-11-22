19 ноября в Минске после переговоров с Александром Лукашенко президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны планируют заключить контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники.

Базой для контракта может стать подписанный в тот же день меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом (ГВПК) Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Как сообщает Minval.az, белорусский военный эксперт Александр Алесин в комментарии для издания Naviny.by отметил, что раньше Беларусь модернизировала для Азербайджана советские зенитные ракетные комплексы — С-125, С-200, доводила «Буки» до уровня «Бук-МБ».

Сейчас же, предполагает он, речь может идти о поставках ЗРК «Алебарда» — модернизированного варианта комплекса «Печора-2БМ», который тоже, в общем-то, имеет в предках С-125.

Но Алесин называет «Алебарду» гибридной разработкой — «это развитие в сторону С-300 и дальше». Причем в этом конкретном случае «система может быть адаптирована для нужд Азербайджана», предполагает собеседник.

Азербайджан же, по мнению эксперта, мог заинтересоваться «Алебардами» как более современными, продвинутыми системами ПВО в связи с тем, что Армения имеет виды на российские истребители Су-30.

Во всяком случае, в июне Пашинян выложил в фейсбуке фото, на котором он — в кабине Су-30СМ, причем назвал этот истребитель одним из лучших в мире.

Ну, снимок снимком, скажете вы, а деньги-то где взять? Да, машины дорогие. Однако Москва щедро снабжает Армению оружием за счет кредитов, которые, по мнению Алесина, Ереван едва ли когда сможет отдать: «Ереван должен России как земля колхозу. Москва практически дарит Армении многие системы оружия, которые дорого стоят на мировом рынке».

Белорусский зенитно-ракетный комплекс «Алебарда» — это модернизированный вариант ЗРК «Печора-2БМ», который, в свою очередь, является белорусской модернизацией второго поколения ЗРК С-125 («Печора» — экспортное наименование комплекса).

ЗРК «Печора» применялся во время арабо-израильской войны в октябре 1973 года. Тогда сирийские и египетские войска выпустили 305 ракет и поразили 54 самолета. А во время войны в Югославии в 1999 году двумя ракетами комплекса «Печора» был сбит американский самолет F-117 «Ночной Ястреб», построенный по технологии «Стелс».

Эксплуатационные возможности ЗРК «Алебарда» оцениваются очень высоко. «Алебарда» отличается повышенной мобильностью, помехозащищенностью, надежностью, живучестью и малым временем реакции на основе новых технических решений. В 2014 году была разработана новая оптическая система «день-ночь», ЗРК можно использовать в любое время суток и практически при любой погоде.

Minval.az