Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев написал статью «Семь граней Великой степи».

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Пространство — мера всех вещей, время — мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени — начинается национальная история. И это не просто красивый афоризм. В самом деле, если задуматься об истории немецкого, итальянского или индийского народов, то вполне справедливо возникает вопрос о соотношении территории и великих достижений этих народов в ходе тысячелетней истории. Конечно, Древний Рим и современная Италия — это не одно и то же, но итальянцы заслуженно гордятся своими корнями. Древние готы и современные немцы также не являются одним и тем же народом, но все они часть огромного исторического наследия Германии. Древняя Индия с ее богатой полиэтничной культурой и современный индийский народ заслуженно рассматриваются как одна уникальная цивилизация, продолжающая свое развитие в непрерывном потоке истории. И это правильный подход, позволяющий понять свои истоки, да и всю национальную историю во всей глубине и сложности. История Казахстана также должна быть понята с высоты современной науки, а не по её отдельным фрагментам. И для этого есть убедительные аргументы.

Во-первых, большинство протогосударственных объединений, о вкладе которых пойдёт ниже речь, образовались на территории Казахстана, став одним из элементов этногенеза казахской нации.

Во-вторых, те выдающиеся культурные достижения, о которых пойдет разговор, не были привнесены в степь, а в большинстве случаев родились именно на нашей земле и лишь затем распространилась на Запад и Восток, Север и Юг.

В-третьих, исторические находки последних десятилетий отчетливо подтверждают неразрывную связь наших предков с самыми передовыми технологическими новациями своего времени и позволяют по-новому взглянуть на место Великой степи в глобальной истории.

Наконец, названия некоторых казахских племён и родов на многие сотни лет старше этнонима «қазақ», что бесспорно свидетельствует о совершенно ином горизонте национальной истории, нежели предполагалось ранее. Европоцентристская точка зрения не позволяла увидеть того реального факта, что саки, гунны, прототюркские этнические группы были частью этногенеза нашей нации.

К тому же принципиально важно отметить, что речь идёт об истории Казахстана, которая является общей для многих этносов, проживающих на нашей территории длительное время. Это наша общая история, вклад в которую внесли многие выдающиеся деятели разной этнической принадлежности.

Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события. Черное — неразлучный спутник белого. Вместе они образуют неповторимую цветовую гамму жизни, как отдельного человека, так и целых народов. В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально опасных экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности.

Вопрос не в том, чтобы показать своё величие за счёт принижения роли других народов. Главное, спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты.

Итак, семь граней Великой степи.

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I. Пространство и время национальной истории.

Наша земля без преувеличения стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто не мыслима жизнь современного общества — было в свое время изобретено в наших краях. В своём развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии.

1. Всадническая культура

Всем известно, что Великая степь подарила миру коневодство и всадническую культуру. Впервые одомашнивание лошади человеком произошло на территории современного Казахстана, о чём свидетельствуют раскопки поселения «Ботай» на севере страны. Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот период превосходство, а в планетарном масштабе произвело крупнейшую революцию в хозяйстве и военном деле. Вместе с тем, одомашнивание лошади положило начало культуре всадничества. Всадник на коне, вооруженный луком, пикой либо саблей стал своеобразным символом эпохи, когда на авансцену истории выходят могущественные империи, созданные кочевыми народами. Изображение конного знаменосца — наиболее узнаваемая эмблема героической эпохи и особый «культурный код» кочевого мира, формирование которого связано с зарождением всадничества. Мощность автомобильных двигателей до сих пор измеряют в лошадиных силах. И эта давняя традиция — символическая дань той величайшей эпохе, когда на планете господствовал всадник. Мы не должны забывать о том, что вплоть до XIX века человечество пользовалось плодами этой великой технологической революции, пришедшей в мир с древней казахской земли. В древнюю эпоху Степной цивилизации уходят истоки базовых компонентов современной одежды. Всадническая культура породила и оптимальное облачение для всадника-воина. Стремясь к удобству и практичности во время верховой езды, наши предки впервые разделили одеяние на верхнюю и нижнюю части. Так они изобрели первые прообразы штанов. Это дало всадникам свободу действий при верховой езде и ведении боя верхом. Степняки шили штаны из кожи, войлока, пеньки, шерсти и льна. За прошедшие тысячи лет этот вид одежды принципиально не изменился. Древние штаны, найденные при раскопках, имеют такую же форму, как и современные. Также известно, что сегодня все разновидности сапог являются «преемниками» мягкой обуви с голенищем и каблуком, которые кочевники использовали для верховой езды. Стремясь улучшить управление лошадью во время езды, степняки изобрели высокое седло и стремена. Новшества позволили всаднику уверенно сидеть на коне, и даже при быстром движении эффективнее использовать свое оружие — лук, копье, саблю. Наши предки довели до совершенства стрельбу из лука на скаку — это изменило и конструкцию оружия: он стал композитным-сложносоставным и более удобным и убойным, а стрелы получили оперение и металлический наконечник, пробивающий доспехи. Другим технологическим новшеством, привнесенным тюркскими племенами, обитавшими на территории Казахстана, стало изобретение сабли, отличительной чертой которой стал прямой или изогнутый клинок с отклоненной в сторону лезвия рукоятью. Данное оружие стало наиболее важным и распространенным в арсенале наступательного вооружения. Наши предки первыми создали из пластин защитную броню для коня и всадника. Это привело к появлению тяжеловооруженной конницы — важнейшей военной новации евразийских кочевников. Ее эволюция в период с I тыс. до н.э. — до I в. н.э. повлияла на создание особого рода войск — тяжелой кавалерии, обеспечившей на долгое время небывалое военное превосходство степнякам вплоть до изобретения и массового применения огнестрельного оружия.

2. Древняя металлургия Великой степи

Изобретение способов получения металлов открыло новую историческую эпоху и навсегда изменило ход развития человечества. Казахская земля, богатая многообразными металлическими рудами, также стала одним из первых центров появления металлургии. Еще в глубокой древности на землях Центрального, Северного и Восточного Казахстана возникли очаги горнорудного производства и выплавки бронзы, меди, свинца, железа, серебра и золота, изготовления листового железа. Наши предки постоянно развивали производство новых, более прочных металлов, что открывало им возможности для ускоренного технологического прогресса. Об этом говорят найденные при раскопках печи для выплавки металла, украшения, предметы быта и оружие ранних эпох. Это свидетельствует о высоком технологическом развитии степных цивилизаций, существовавших на нашей земле в далёкой древности.

3. Звериный стиль

Наши предки жили в полной гармонии с окружающим миром и считали себя неотделимой частью природы. Этот ключевой принцип бытия сформировал мировоззрение и ценности народов Великой Степи. Древние жители Казахстана обладали высокоразвитой культурой — имели свою письменность и мифологию. Наиболее ярким элементом их наследия, отражением художественного своеобразия и богатства духовного содержания является «искусство звериного стиля». Использование образов животных в быту было символом взаимосвязи человека и природы, указывало на духовные ориентиры степняков. Они предпочитали изображения хищников, в основном семейства кошачьих. Наверное, совсем неслучайно одним из символом суверенного Казахстана стал снежный барс — редкий и благородный представитель местной фауны. При этом звериный стиль отражает и высочайшие производственные навыки наших предков — хорошо известны художественная резьба, техника работы с металлами — плавки и литья меди и бронзы, методы сложного изготовления листового золота. В целом, феномен «звериного стиля» является одной из высочайших вершин в мировом искусстве.

4. Золотой человек

Сенсационным для мировой науки открытием, позволившим по-новому взглянуть на наши истоки, стал найденный в Казахстане в 1969 году в Иссыке «Золотой человек», именуемый в кругах ученых-искусствоведов «казахстанским Тутанхамоном». Воин поведал нам о многом. Наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающие воображение. Искусное золотое обличие воина указывает на уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота. Оно также открыло богатую мифологию, отражающую силу и эстетику Степной цивилизации. Так степняки возвеличивали личность вождя, возводили его в ранг солнцеподобного божества. Роскошное убранство погребения познакомило и с интеллектуальными традициями предков. На одной из серебряных чаш, найденных около воина, были обнаружены нацарапанные знаки — следы самой древней письменности, когда-либо найденной в Центральной Азии.

5. Колыбель тюркского мира

Большое значение для истории казахов и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно здесь в середине I тысячелетия н.э. зародился тюркский мир, и наступила новая веха в жизни Великой степи. История и география сформировали особую модель преемственности тюркских государств, великих степных империй. На протяжении многих веков они последовательно сменяли друг друга, оставив свой значительный след в экономическом, политическом и культурном ландшафте средневекового Казахстана. Освоив пространство в широких географических границах, тюрки сумели создать симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что привело к расцвету средневековых городов, которые стали центрами искусства, науки и мировой торговли. К примеру, средневековый Отырар дал человечеству одного из величайших умов мировой цивилизации Абу Насра аль-Фараби, в Туркестане жил и творил один из великих духовных лидеров тюркских народов Кожа Ахмет Яссауи.

6. Великий шелковый путь

Уникальное географическое расположение Казахстана — в самом центре Евразийского материка — с древнейших времен способствовало возникновению транзитных «коридоров» между различными странами и цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, эти сухопутные маршруты трансформировались в систему Великого шелкового пути — трансконтинентальную сеть торговых и культурных связей между Востоком и Западом, Севером и Югом Большой Евразии. Он стал устойчивой платформой для становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллектуального сотрудничества между народами. Ключевыми посредниками важнейшей торговой магистрали древности и средневековья, обеспечивающими безупречную организацию и безопасность транспортных артерий, стали насельники Великой степи. Степной пояс соединил китайскую, индийскую, персидскую, средиземноморскую, ближневосточную и славянскую цивилизации. С момента своего возникновения карта Великого шелкового пути в большей степени располагалась в пределах тюркских империй. Именно во времена господства тюрков в Центральной Евразии Великий шелковый путь достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в международном масштабе.

7. Казахстан — родина яблок и тюльпанов

Научно доказано, что предгорья Алатау являются «исторической родиной» яблок и тюльпанов. Именно отсюда эти скромные, но значимые для всего мира растения постепенно расселились по всему миру. И сейчас Казахстан является хранителем прародительницы всех яблонь Земли — яблони Сиверса. Именно она подарила миру один из наиболее распространенных фруктов современности. Яблоки, которые мы знаем, это генетические разновидности плодов нашего вида яблони. По древним маршрутам Шелкового пути от предгорий Заилийского Алатау на территории Казахстана оно попало в Средиземноморье и потом распространилось по сему свету. И как символ этой долгой истории популярного плода, один из красивейших городов на юге нашей страны носит название «Алматы». Собственно здесь у нас, в Чу-Илийских горах, до сих пор можно встретить в первобытном виде жемчужины казахстанской флоры — тюльпаны Регеля. Эти прекрасные растения появились на нашей земле в полосе пустынь и предгорий Тянь-Шаня. Из казахской земли эти скромные, но необычные цветы постепенно расселились по всему свету, покорив своей красотой сердца многих народов. Сегодня в мире существует более 3 тысяч сортов культурных тюльпанов и большая их часть — «потомки» наших местных цветов. В Казахстане насчитывается 35 видов тюльпанов.

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II. Модернизация исторического сознания

Все эти вопросы требуют серьёзного осмысления. Они касаются фундаментальных основ нашего мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего народа. Полагаю, что нам можно будет начать эту работу с нескольких крупных проектов.

1. Архив — 2025

За годы Независимости проведена большая работа по изучению прошлого нашего народа — успешно реализована программа «Мәдени мұра», которая позволила восстановить забытые фрагменты исторической хроники. Однако многие документальные свидетельства о жизни предков и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру. Поэтому я считаю, что нам необходимо создать семилетнюю программу «Архив — 2025», в которую вошли бы серьёзные фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с античности и кончая современностью. В рамках его реализации нужно сфокусировать поисково-исследовательскую работу специальных групп историков, архивистов, культурологов на системном и долгосрочном взаимодействии с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами. Эта важная во всех отношениях деятельность не должна превратиться в «академический туризм» за государственный счет. Необходимо не только кропотливо собирать архивные данные, но и активно конвертировать их в цифровой формат, делая доступными для всех заинтересованных экспертов и широкой общественности. Воспитание чувства гордости за свою историю, воспитание патриотизма должно начинаться со школьной скамьи. Поэтому важно создать историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях во всех регионах страны. Приобщённость к национальной истории формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев.

2. Великие имена Великой степи

Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит преимущественно персонифицированный характер. Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными послами своих стран. Например, такие всемирно известные личности давно ушедших эпох, как Тутанхамон, Конфуций, Александр Македонский, Шекспир, Гете, Пушкин и Джордж Вашингтон являются сегодня бесценным символическим капиталом для «своих государств», способствуя их эффективному продвижению на международной арене. Великая степь также породила целую плеяду выдающихся деятелей. Среди них такие масштабные фигуры, как Аль-Фараби и Яссауи, Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие другие. Поэтому, нам следует, во-первых, создать учебно-образовательный Парк-энциклопедию «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники в честь наших знаменитых исторических деятелей и их достижений. Во-вторых, путем организации целевого государственного заказа необходимо инициировать формирование актуальной галереи образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве. Помимо классических форматов здесь также важно задействовать и креативный потенциал альтернативного молодежного искусства. К этой работе можно привлекать не только отечественных, но и зарубежных мастеров и творческие коллективы. В-третьих, необходимо систематизировать и активизировать деятельность по созданию и распространению научно-популярной серии «Выдающиеся личности Великой степи» — «Ұлы Дала тұлғалары», охватив широкий исторический горизонт. В этом направлении можно создать международные многопрофильные коллективы, в которых наряду с казахстанскими учеными будут задействованы и иностранные специалисты. В результате, о жизни и деятельности наших героев будут знать как в нашей стране, так и за рубежом.

3. Генезис тюркского мира

Казахстан, прародина тюрков — священный «Қара шаңырақ». Отсюда из наших степей уходили в разные концы света тюркские племена и народы, внесшие значительный вклад в исторические процессы в других странах и регионах. Нам необходимо запустить проект «Тюркская цивилизация: от истоков к современности», в рамках которого можно организовать Всемирный конгресс тюркологов в Астане в 2019 году и Дни культуры тюркских этносов, где в экспозициях музеев различных стран будут представлены древнетюркские артефакты. Также важно создать единую Онлайн-библиотеку общетюркских произведений по примеру Википедии, в качестве модератора которой может выступить Казахстан. Кроме того, в рамках продвижения Туркестана в качестве нового областного центра, необходимо системное усиление его позиционирования на международной арене. Древняя столица Казахстана является не только духовным центром нашего народа, но и сакральным местом для всего тюркского мира.

4. Музей древнего искусства и технологий великой степи

У нас есть все возможности создать Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала». В нём можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, убранство «Золотого человека», предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты. Развернуть в нём экспозиции ценных археологических находок и археологических комплексов, найденных на территории Казахстана, которые отражают процесс развития различных отраслей хозяйства на территории нашей страны в те или иные исторические эпохи. А также создать Общенациональный клуб исторических реконструкций «Великие цивилизации Великой степи» и проводить на его основе фестивали в Астане и регионах Казахстана по тематикам: древние саки; гунны, эпоха великих тюркских каганов, и др. Работа по данным тематикам может осуществляться одновременно, собирая любителей по интересам. Интересен будет туристический проект по частичному восстановлению древнего города Отырар с воссозданием объектов городской среды — домов, улиц, общественных мест, водопровода, городской стены и так далее. При этом необходимо сделать упор на популяризацию знаний и развитие туризма на этой основе.

5. Тысяча лет степного фольклора и музыки

В рамках этого проекта нам необходимо создать «Антологию степного фольклора». В ней будут собраны лучшие образцы устного народного творчества наследников Великой степи за прошедшее тысячелетие — сказки, легенды, былины, предания, эпосы. Кроме того, нужно выпустить сборник «Древние мотивы Великой степи» — коллекцию значимых произведений созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов — кобыза, домбры, сыбызгы, сазсырнай и других. Фольклор и мелодии Великой степи должны обрести «новое дыхание» в современном цифровом формате. Для работы над этими проектами важно привлечь отечественных и иностранных профессионалов, способных не только систематизировать, но и актуализировать богатое наследие Степи. Основные сюжеты, персонажи и мотивы нашей культуры не имеют границ и должны системно исследоваться и продвигаться на всем пространстве Центральной Евразии и в мире целом. Модернизация устных и музыкальных традиций должна обрести форматы близкие и понятные современной аудитории. В частности, древние слова и тексты могут сопровождаться иллюстрациями или воплощаться в форме ярких видеоматериалов. В свою очередь звуки и мелодии могут рождаться не только посредством аутентичных инструментов, но и их современных электронных версий. Кроме того нужно организовать серии научно-поисковых экспедиций в различные регионы Казахстана и другие страны для поиска общих исторических основ фольклорной традиции.

6. История в кино и на телевидении

В современном мире огромное место в историческом самопознании народов занимает киноискусство. В массовом восприятии яркие кинообразы порой играют более значимую роль, чем документальные портреты в фундаментальных научных монографиях. Поэтому в ближайшее время необходимо запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана. Работа над данными проектами должна осуществляться в рамках широкого международного сотрудничества с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и других специалистов современной киноиндустрии. Кроме того, нужно максимально расширить жанровую составляющую новых исторических теле-кинопроизведений, включив помимо приключенческих и мелодраматических мотивов популярные сегодня у зрителей элементы фэнтези и остросюжетных блокбастеров. С этой целью можно задействовать богатый мифологический и фольклорный материал Великой степи. Особое внимание также следует уделить подрастающему поколению, которое остро нуждается в качественных детских фильмах и мультипликационных сериалах, способных сформировать культ национальных супергероев. Наши прославленные батыры, мыслители и правители достойны стать примером для подражания не только в Казахстане, но и во всем мире.

Заключение

Полтора года назад мной была опубликована статья «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», которая нашла широкий отклик в обществе. Рассматриваю указанные выше проекты как продолжение Программы «Рухани жаңғыру». Новые компоненты общенациональной программы «Рухани жаңғыру» позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. Убежден: у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей — великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее — вот залог успеха нашей страны.

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