Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Об этом сообщила в среду газета Military Times со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не американский лидер Дональд Трамп, подписал 20 ноября «Постановление кабинета», которое расширяет полномочия военнослужащих, в частности позволяя им «демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр» мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы. Как отмечается в документе, «убедительные доказательства и достоверные данные разведки» говорят о том, что действия мигрантов «могут стать причиной случаев применения насилия и беспорядков». Газета не поясняет, почему свою подпись поставил именно Келли, а не Трамп.

По мнению газеты, постановление может нарушать принятый еще в 1878 закон, запрещающий военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов на территории США. Однако в минобороны изданию сообщили, что текст документа был «тщательно разработан с тем, чтобы избежать противоречий» с американским законодательством.

Minval.az