Великобритания увеличит военную поддержку Украине, разместив в стране дополнительные войска и корабль Королевского флота. С таким заявлением в среду, 21 ноября, выступит британский министр обороны Гэвин Уильямсон, сообщает The Daily Telegraph, в распоряжении которого есть выдержки из речи министра.

Британские военные, в частности, будут тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

«Продолжая сотрудничать, путем или подготовки учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту нашей свободы и демократии», — цитирует издание речь министра.

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