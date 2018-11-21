Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в окончательном чтении законопроекты, направленные на борьбу с манипулированием информацией и ложными новостями.

Из сообщения палаты в Twitter следует, что первый проект поддержали 347 парламентариев, 204 высказались против, 14 воздержались. За второй документ проголосовали 183 парламентария, 111 были против, восемь воздержались, передает RT.

Проекты, в частности, предусматривают, что за три месяца до выборов кандидат или политическая партия может обратиться в суд с требованием прекратить распространение «ложной информации».

Кроме того, теперь высший совет по аудиовизуальным средствам получит право запрещать вещание СМИ, «контролируемых иностранным государством либо находящихся под его влиянием».

Minval.az