Мужчина угрожал совершить акт самосожжения перед зданием посольства Российской Федерации в Ереване. Об инциденте сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Сообщается, что накануне, 20 ноября, в отделение полиции с улицы Гиргора Лусаворича, где расположено здание посольства РФ, был доставлен 81-летний житель Тавушской области Армении Нариман Мурадян.

Мужчина сообщил, что хотел сжечь себя перед посольством России из-за тяжелых социальных условий.

При Мурадяне полицейские обнаружили бутылку с бензином.

По данному факту готовятся материалы.

Minval.az