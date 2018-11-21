Мужчина угрожал совершить акт самосожжения перед зданием посольства Российской Федерации в Ереване. Об инциденте сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Сообщается, что накануне, 20 ноября, в отделение полиции с улицы Гиргора Лусаворича, где расположено здание посольства РФ, был доставлен 81-летний житель Тавушской области Армении Нариман Мурадян.
Мужчина сообщил, что хотел сжечь себя перед посольством России из-за тяжелых социальных условий.
При Мурадяне полицейские обнаружили бутылку с бензином.
По данному факту готовятся материалы.